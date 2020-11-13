شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان توسعات مسجد «المطافي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه اللواء شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، والشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وجمع كبير من القيادات التنفيذية والأمنية وقيادات وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، توسعات المسجد الإسماعيلي الكبير «مسجد المطافي» بمنطقة عرايشية مصر بحى ثان والتى بلغت جملة تكلفتها ما يزيد على 13 مليون جنيه بالجهود الذاتية ودعم ومساهمة هيئة قناة السويس ووزارة الأوقاف.

وشملت التوسعات التي تم تنفيذها وإضافتها للمسجد ما يزيد على 3500 متر مربع تشمل مبنى مكون من أربع طوابق يضم مركزا لإعداد محفظى القرآن الكريم وقاعات لتحفيظ القرآن ومكتب لكبار الزوار بالدور الأراضى وصحن المسجد بمساحة 1750 مترا مربعا ومصلى للسيدات بالطابق الثانى على مساحة 400 متر مربع ومركز طبى متكامل بالطابقين الثالث والرابع مساحة كل منها 1750مترا مربعا بخلاف الصحن الخلفى للمسجد من الجهة البحرية بمساحة 1200متر مربع، واستغرقت فترة إنشاء تلك التوسعات ما يزيد على عام ونصف العام فقط.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة من المسجد، وتحدث خلال الخطبة عن قول الخير وعن سماحة الدين الإسلامى الحنيف والدعوة إلى الحكمة والموعظة الحسنة.

كما تحدث وزير الأوقاف في الخطبة عن الأدب في الحوار، مستشهدا بحوار سيدنا إبراهيم مع والده في القرآن الكريم الذي يدل على أدب الحوار، كما تحدث وزير الأوقاف عن أدب الحوار والاستماع إلى آراء الآخرين، مضيفا أن دين الإسلام دين العقل ولابد أن يفكر العاقل قبل أن يتكلم.

وقال وزير الأوقاف: «علينا أن نفرق بين الرأى السليم والرأى الذي تدسه الجماعة الإرهابية والتى تبثه من خلال الأبواق الإعلامية لها لهدم الدول، مؤكدا أنه ليس من حرية التعبير التعدى على حرية الآخرين وأنت حر ما لم تضر، وهذا ما ينصلح به حال الأمة».

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة في الإسماعيلية

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة في الإسماعيلية

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة في الإسماعيلية

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة في الإسماعيلية