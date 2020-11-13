شكرا لقرائتكم خبر عن شحن 3500 طن أسمنت وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة YOUSSEF.M والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 87 متر والغاطس 7 متر لشحن 3500 طن أسمنت من الميناء . و بلغ إجمالي حركة السفن اليوم 28 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفه 6 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن جميعها سفن حاويات وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفه سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة حاويات ،كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين الوضع في مصر

اصابات 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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