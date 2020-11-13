شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشيد بالأجهزة التنفيذية: أظهروا المحافظة في أبهى صورة خلال زيارة مدبولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بجهود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتي اظهرت بورسعيد في ابهي صورة امام ضيوفها خلال زيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء ومرافقيةمن الوزارء وكبار المسئولين بالمحافظة.

واكد المحافظ ان الاداء المتميز للاجهزة التنفيذية تضمن الشكل والمضمون في مستوي التحضر التي وصلت إليه المحافظة بجهود مستمرة منذ فترة طويلة لتكون بورسعيد المحافظة الحضرية الاولي في مصر والسباقة في تفعيل المحافظة الذكية والرقمية الاولي وتطبيقها في جميع الادارات والمصالح المختلفة بالمحافظة والتي اشاد بها السيد رئيس الوزارء خلال تفقدة لعدد من ادارات الديوان العام بالمحافظة

واضاف المحافظ ان المحافظة بكافة اجهزتها مستمرة علي هذا النهج لتوفير افضل سبل اداء الخدمات والمصالح للمواطنين من ابناء المحافظة .