شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف أسوان» تفتتح مسجدين بإدفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت مديرية الأوقاف بأسوان، اليوم، الجمعة، مسجدين جديدين بالجهود الذاتية، وهما مسجد عمرو بن العاص ومسجد العتيق بالحجز بحرى بمركز إدفو في أسوان.

وألقى الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان «أدب الحوار والتعبير عن الرأى»، مؤكداً أنه لابد من ترسيخ أسس التسامح والسلام الإنسانى، وأن وزارة الأوقاف المصرية تعمل من خلال منهج ثابت وخطة عمل متكاملة لترسيخ أسس الحوار والسلام الإنسانى والإيمان بالتنوع واحترام الآخر.

وأشار الدكتور عزت إلى أن افتتاح المساجد الجديدة تأتى في إطار توجيهات الدولة وجهود وزارة الأوقاف للتوسع في إعمار وبناء المساجد ودور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلاتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم افتتاح 4 مساجد جديدة خلال شهر سبتمبر الماضى وهى مسجد البسيون بقرية غرب أسوان، بالإضافة إلى مسجد النصر بمنطقة الشيخ هارون، ومسجد النور بإدفو، وأيضاً مسجد عمر بن الخطاب بقرية الرديسية، لافتاً أنه تم افتتاح 5 مساجد جديدة خلال شهر أكتوبر الماضى.

ولفت إلى التزام المديرية بتكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع التأكيد على الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.