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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال وضع طبقة الرصف بشارع السودان اتجاه كوبرى فيصل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لاعمال وضع طبقه الرصف السطحية لشارع السودان بمنطقة سور كلية الزراعة اتجاه كوبرى فيصل، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها في ضوء سعى المحافظة لسرعة إنهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية.
وشدد على الالتزام بانشاء بالوعات صرف أمطار وإجراء تنسيق عام للحوائط والاسوار المتواجدة ودراسة امكانية انشاء وسائل ترفيه كوحدات طعام متنقله أو ممشي حضارى خاصه ان المنطقة قريبة من جامعة القاهرة.
وتفقد راشد اعمال تطوير شارع المنشية بحى الهرم والجارىة بتكلفة 8،5 مليون جنية بطول 850 م وعرض 28 م حيث تم تنفيذ طبقة الرصف السطحية بالطريق وانشاء بالوعات صرف امطار وازاله لتعديات المحال والمنشأت التجارية على جانبيه ما ساهم في احداث سيولة مرورية كبيره خاصه ان الشارع يعد محور مرورى حيوي
كما عاين عقار به نسبة ميل بشارع متفرع من المنشية حيث تم تكليف لجنه استشارية من كليه الهندسة جامعة القاهره لمعاينة العقار واعداد تقرير فنى بحالته والتى اوصت بإجراء رصد لحاله العقار وتنفيذ جسات على مدار الشهر للوقوف على مستوى ميل العقار وفي حال الحاجه سيتم اخلاء العقار حرصا على سلامه المواطنين.
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