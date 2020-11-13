شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجه الشكر للأجهزة الأمنية: أداء مميز في تأمين زيارة رئيس الوزارء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر للأجهزة الأمنية بالمحافظة بقيادة اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد على الأداء المتميز الذي قدمته جميع القطاعات المختلفة بالمديرية في تأمين زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء للمحافظة أمس.

وأشاد المحافظ بالانضباط والالتزام الذي ظهر به جميع الضباط والجنود في المواقع المختلفة التي تفقدها رئيس الوزارء ويعد ذلك امتدادا لنفس النهج الذي يقدمة رجال الشرطة في بورسعيد في تأمين الزيارات الهامة المتوالية على المحافظة.

وأكد المحافظ أن الانضباط والالتزام هو السمة السائدة في العمل الشرطي لبورسعيد لتأمين المواطنين والممتلكات والمصالح الخاصة والعامة.