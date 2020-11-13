شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوقاف السويس: لا توجد مخالفات بمساجد المحافظة في خطب الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن جميع الخطباء في المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان «أدب الحوار والتعبير عن الرأي» وأنهم لم يرصدوا أي مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف حديثه من منبر مسجد فجر الإيمان بمساكن الايمان التابع لإدارة أوقاف الاربعين مشيرآ إلى أن الله عزوجل خلق الناس مختلفين في الوانهم والسنتهم وطباعهم ومعارفهم وذلك من آيات الله قال تعالي «ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم ،إن في ذلك لآيات للعالمين» وهذا التنوع والاختلاف سنه من سنن الله في خلقه .

وأضاف راضي في خطبته ان أدب الحوار والرقي في مخاطبة الناس أمر قد أسسه القرآن الكريم وأمر الله تعالي به نبيه صلي الله عليه وسلم حتي مع أشد مخالفيه ومن اروع صور الإنصاف قوله تعالي «قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلي هدي أو في ضلال مبين» فلم يقل نحن على هدي وانتم في ضلال مبين مع وضوح ذلك، لكن ترك الاستنتاج لأصحاب العقول السليمة المنصفة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الدين الإسلامي الحنيف أمرنا أن نخاطب الناس جميعا بالقول الطيب الذي يؤلف بين النفوس يقول تعالي «وقولوا للناس حسنا» ونهانا أن نتعرض لمعتقدات الآخرين بسوء فقال تعالي «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوآ بغير علم».