شكرا لقرائتكم خبر عن «تأمين صحي السويس» يطلق المؤتمر السنوي الثالث لطب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئه العامه للتأمين الصحي بالسويس بالاشتراك مع نقابة الاطباء المؤتمر الثالث للأطفال بمنتجع لوسيندا، وذلك بحضور الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحه بالسويس، والدكتور أحمد المليجي رئيس هيئه التأمين الصحي بالسويس، والدكتور محمود عبدالنبي مدير مستشفى التأمين الصحي بخوض الدرس بالمحافظة.

حضر المؤتمر كوكبة من استشاريين الأطفال وشباب الأطباء في تخصص طب الأطفال، تم مناقشة كل ماهو جديد في اساليب التشخيص والعلاج للأمراض الشائعه بين الأطفال من خلال المحاضرات العلمية وورش العمل والتي بدأت فاعليتها اليوم وتنتهي غدآ.

يحاضر في المؤتمر مجموعة من كبار أساتذة طب الأطفال من مختلف الجامعات المصرية واستشاريين بمستشفي التأمين الصحي بالسويس، وذلك في إطار متابعه أهم وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال طب الأطفال وتبادل الخبرات العليمة بين جميع الأطباء.