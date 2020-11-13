شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الجمعة بمسجد السيدة عائشة بدسوق: فيروس كورونا جند من الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خطيب خطبة الجمعة بمسجد السيدة عائشه بحي المشتل بمدينة دسوق إن الله سبحانه وتعالي خلقنا لنعبده.

وأضاف أنه «حينما غفلنا عن عبادته أرسل لنا فيروس كورونا الذي لايرى بالعين المجردة منذ عدة شهور ليحصد أرواح الملايين من البشر لنعود إلى الله ونفيق من غفلتنا ونعود لعبادته».

وتابع خطيب الجمعة: «الله سبحانه وتعالي خلقنا لعبادته ويجب علينا أن نتدبر ونفكر في هذا الكون لنزداد إيمانًا بالله سبحانه وتعالي ولنفيق من الغفلة».

وأردف: «لقد حذرنا الله من تلك الغفلة»، مستشهداً بما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها إن الرسول صلي الله عليه وسلم قال لها في ليله دعيني أتعبدلله، فقام وتوضأ ثم دخل الصلاة فبكي حتي إبتلت لحيته الشريفة، وسجد حتي بلت الأرض من تحته في سجوده، وظل يبكي حتي الفجر فأتاه بلال لصلاة الفجر وظل يبكي، فسأله بلال عن سبب بكائه، فقال له لقد نزلت على أيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله).

وقال خطيب المسجد في خطبته ولكن للأسف هناك قلوب أشد قسوة من الحجارة ولابد أن نفيق من غفلتنا ونعبدالله.

وأضاف بأن سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه قال (6 خصال من فعلها دخل الجنه :عرف الله فأطاعه، عرف الشيطان فعصاه، عرف الحق فاتبعه، عرف الباطل فابتعد عنه، عرف الدنيا فرفضها، عرف الآخرة فطلبها).