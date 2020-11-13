شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية سمالوط تكرم الحاصل علي جائزة نيوتن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز سمالوط، شمال المنيا، الدكتور ماركو يوسف وليم، عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة بجامعة المنيا، والحاصل على جائزة صندوق نيوتن الدولية للأبحاث العلمية لمواجهه سرطان الكبد .

قام الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، بتكريم ماركو ومنحة شهادة وهدية رمزية من المطرانية. ووصف المطران التفوق بالمشرف، ودعا له بمزيد من التوفيق والنجاح والتقدير.

يذكر أن ماركو تبرع ب 50 % من قيمة جائزته لإقامة معمل للأبحاث العلمية، داخل كلية الصيدلة بالجامعة، وهو ما نال إعجاب الجميع، واهتمام أجهزة الإعلام بفوزه .