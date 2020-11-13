شكرا لقرائتكم خبر عن مسح عالمي: حركة السفر الجوي لن تعود كما كانت حتى بعد إنتهاء جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطرح مسح جديد لمواقف الركاب حول السفر الجوي مشاكل محتملة طويلة الأجل لشركات الطيران التي تسعى إلى استعادة حركة المرور في أعقاب جائحة COVID-19، في ما وصفته بأنه أكبر مسح عالمي لمشاعر الركاب منذ بدء الوباء، قال مزود الاتصالات عبر الأقمار الصناعية «إنمارسات» إن أكثر من ثمانية من كل 10 ركاب جوي سيغيرون عادات سفرهم نتيجة لـ COVID-19، مع تخطيط 41٪ لتقليل السفر في كثير من الأحيان بأي وسيلة نقل.

وجد متعقب ثقة المسافرين التابع لشركة«إنمارسات»، الذي استجوب 9500 شخص في 12 دولة حول مستقبل الطيران، أن 83٪ لم يتوقعوا العودة إلى إجراءات سفرهم السابقة بمجرد انتهاء جائحة COVID-19، وأن ثلث الركاب (34٪) الذين شملهم الاستطلاع قد سافروا في رحلة تجارية منذ بدء الوباء، ويبدو أن هذا أدى إلى تحول في المواقف تجاه الطيران، توقع أربعة من كل 10 مسافرين (41٪) أن يسافروا بشكل أقل بأي وسيلة في المستقبل والثلث (31٪) يخططون للسفر بدرجة أقل.

كان هذا الشعور أعلى بين المسافرين الآسيويين، حيث يخطط 58٪ في الهند و55٪ في كوريا الجنوبية للسفر بشكل أقل، الرقم الأخير مهم بشكل خاص، حيث تم الإشادة بكوريا الجنوبية لجهودها الناجحة إلى حد كبير في السيطرة على الفيروس، وعلى الرغم من هذه الإحصاءات التحذيرية، كانت هناك بعض شظايا الضوء لصناعة النقل الجوي: هناك علامات مبكرة على أن المسافرين بدأوا يشعرون بالثقة بشأن الطيران مرة أخرى. ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، يتوقع 47٪ أن يشعروا بالاستعداد للطيران خلال الأشهر الستة المقبلة.

كان المسافرون المجريون والبريطانيون أكثر ثقة، حيث قال 26٪ و16٪ على التوالي إنهم سيسافرون على متن رحلة اليوم، ومع ذلك، في حين قال 60 ٪ من الركاب إنهم راضون عن استجابة صناعة الطيران لـ COVID-19، أظهر استطلاع 10 نوفمبر المجالات التي سيتعين على شركات الطيران أن توليها اهتمامًا مستمرًا إذا أرادوا كسب العملاء مرة أخرى.

قال فيليب بالعام، رئيس شركة إنمارسات للطيران: «مع تزايد أهمية السلامة والسمعة بالنسبة إلى مسافري اليوم، هناك حاجة واضحة لشركات الطيران للتمييز بين نفسها من أجل تشجيع الركاب على العودة إلى رحلاتهم» وجد الاستطلاع أن تقليل نقاط الاتصال الحاسمة في رحلة الركاب لتحسين الثقة أمر حيوي، وترتبط ثقة السفر على نطاق واسع بمستويات القلق العام بشأن COVID-19. على سبيل المثال، كان الكوريون الجنوبيون والسنغافوريون أكثر عرضة بمرتين لوصف سلوكهم فيما يتعلق بالفيروس بأنه «حذر للغاية» من البريطانيين.

وفي إحدى العلامات المفعمة بالأمل لشركات الطيران، قال الركاب إنهم يخشون حاليًا الإصابة بالفيروس في الخارج أكثر من خوفهم على متن الطائرة. في الواقع، اعتقد الكثيرون أنهم معرضون لمخاطر صحية أكبر في بيئات أخرى، مثل صالة الألعاب الرياضية أو وسائل النقل البري العامة، وقال المسافرون إنهم شعروا بالثقة إلى حد كبير في مراقبة الجوازات والأمن والتواصل مع طاقم الطائرة. ومع ذلك، فقد كانوا أقل راحة عند زيارة المرحاض على متن الطائرة وقربهم من الآخرين. أشارت الدراسة إلى أن الحلول التي تقلل من نقاط الاتصال وتقلل من التفاعلات ستذهب إلى أبعد مدى في معالجة نقاط الألم- مثل المدفوعات غير التلامسية أثناء الطيران (83٪) وقوائم الانتظار الأمنية المتداخلة (84٪).

كان الموقف الاحتياطي الحالي لمعظم الحكومات المتمثل في فرض الحجر الصحي المطول على الركاب القادمين غير مرغوب فيه بشكل مفهوم، حيث عبر الركاب عن تفضيلهم لمجموعة متسقة من التدابير مثل أغطية الوجه الإلزامية أو اختبار لمدة 48 ساعة قبل السفر لتحسين السلامة، وقال ما يقرب من نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع (44٪) إن السمعة أصبحت الآن عاملاً أكثر أهمية عند اختيار شركة طيران مما كانت عليه قبل الجائحة، وأبرز البحث أن تحسين التجربة على متن الطائرة هو أحد السبل لتحقيق ذلك. من المساحة الإضافية للساقين (43٪) إلى الأمتعة المجانية (39٪)، أصبحت الخدمات ذات القيمة المضافة ذات أهمية متزايدة للمسافرين العائدين إلى السماء، بحسب الدراسة.