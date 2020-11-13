شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى قيادات الدعوة والأئمة بمحافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، لقاء موسعا مع قيادات الدعوة ومديرى إدارات أوقاف الإسماعيلية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء شريف فهمى بشارة ،محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين ،نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد ،السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود ،السكرتير العام المساعد، والشيخ مجدى بدران ،وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الأوقاف على رأس وفد من قيادات الوزارة لافتتاح توسعات المسجد الإسماعيلى «مسجد المطافى» أكبر مساجد المحافظة.

تناول وزير الاوقاف خلال اللقاء بحث ومناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بدور قيادات الدعوة في توصيل رسالة الخطاب الدينى وتوضيح كافة المفاهيم الخاصة برسالة رجال الدين للمجتمع.