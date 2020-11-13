شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى قيادات الدعوة والأئمة بمحافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، لقاء موسعا مع قيادات الدعوة ومديرى إدارات أوقاف الإسماعيلية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء شريف فهمى بشارة ،محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين ،نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد ،السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود ،السكرتير العام المساعد، والشيخ مجدى بدران ،وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الأوقاف على رأس وفد من قيادات الوزارة لافتتاح توسعات المسجد الإسماعيلى «مسجد المطافى» أكبر مساجد المحافظة.
تناول وزير الاوقاف خلال اللقاء بحث ومناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بدور قيادات الدعوة في توصيل رسالة الخطاب الدينى وتوضيح كافة المفاهيم الخاصة برسالة رجال الدين للمجتمع.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
110,095
-
تعافي
100,760
-
وفيات
6,417
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف يلتقى قيادات الدعوة والأئمة بمحافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.