شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي يعقد أولي جلساته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أولي جلساته، برئاسة اللواء جمال عوض.

وضم التشكيل الجديد للهيئة: سامي عبدالهادي محمد، محمد سعودي قطب نائبا رئيس مجلس الإدارة، وبعضوية كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ،المستشار متولي محمد الشراني رئيس إدارة الفتوي بمجلس الدولة، على السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، جبالي محمد جبالي المراغي «ممثل الإتحاد العام لنقابات عمال مصر»، محمد عطيه الفيومي «ممثل إتحاد الغرف التجارية»، نديم إدوارد إلياس «ممثل إتحاد الصناعات المصرية»، أمين مبروك عبدالتواب «ممثلا عن أصحاب المعاشات»، عمر محمد حسن، المستشار أحمد شحات إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة من خبراء التأمين في مجال عمل الهيئة.

واستهل رئيس الهيئة لقاءة بتهنئة أعضاء مجلس الإدارة وعرض الرؤية المستقبلية لعمل الهيئة والتي تم عرضها على القيادة السياسية والتي تتضمن التحول الرقمي في عمل الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وكذلك جهود تحديث الهيكل الإداري، فضلاً عن البرنامج الزمني لتنفيذ الرؤية المستقبلية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الخدمات التامينية التي يمكن العمل على تحسينها في الوقت الراهن لحين الإنتهاء من رقمنة الخدمات التي تقدمها الهيئة مما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستحقين .