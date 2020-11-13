شكرا لقرائتكم خبر عن لحل أزمة تراكم المياه.. إنشاء مصب لمياه الأمطار أمام كوبري مصطفى كامل بكورنيش الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، صباح اليوم ، أعمال إنشاء مصب لتصريف مياه الأمطار أمام كوبري مصطفى كامل بمنطقة سيدي جابر بطريق كورنيش الإسكندرية.

ومن جانبه، قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، المصب الجاري إنشائه على البحر يبلغ قطره ٥٠٠ مل وطوله 75 مترا، لحل أزمة تراكم مياه الأمطار.

وتعد منطقة كوبري مصطفى كامل إحدى النقاط التي شهدت تراكمات كبيرة لمياه الأمطار خلال موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة الأسبوع الماضي، ما يؤدى الى أرتباك حركة المرور.

وتواجه ٤ جهات بالإسكندرية نوات الشتاء وموجات الطقس السيئ منها شركت الصرف الصحى التى دفعت بنحو 180 سيارة شفط، إلى جانب تنظيف وصيانة 105 آلاف مطبق، و32 ألف شنيشة موزعة بالشوارع والطرق على مستوى المحافظة، لتصريف مياه الأمطار.

بالصور- لحل ازمة تراكم المياه .. إنشاء مصب لمياه الأمطار أمام كوبري مصطفى كامل بكورنيش الإسكندرية

بالصور- لحل ازمة تراكم المياه .. إنشاء مصب لمياه الأمطار أمام كوبري مصطفى كامل بكورنيش الإسكندرية