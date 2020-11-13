محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة. أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا (نصب سفريات – تحويلات مالية – كسب غيرمشروع) مُتهم فيها 4 أشخاص .. ضبط فيها مستندياً أكثر من (1,5مليون جنيه). جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر "نصب وكسب غير مشروع".. الأموال العامة تضبط 3 قضايا بقيمة 1.5 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.