مكافحة المخدرات تضبط 7 آلاف قرص "إكستاسي" بـ 4 ملايين جنيه في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمني في الإسكندرية بالتنسيق مع مكافحة المخدرات تشكيل عصابي وبحوزته كمية من العقاقير المخدرة داخل سيارة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكنت عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط "7500 قرص لمخدر الإكستاسي- مبلغ مالي– 5 هواتف محمولة) بحوزة (3 عاطلين – مقيمين بمحافظة الإسكندرية - أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية من أصل مصري، وآخر له معلومات جنائية) وذلك حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، حيث يتولى أحدهم جلب الأقراص المخدرة من إحدى الدول الأجنبية بقصد الاتجار ويقوم باقي التشكيل بترويجها داخل البلاد، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (3,800,000 ثلاثة مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.