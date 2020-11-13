هيروين وسلاح و120 طربة حشيش.. الداخلية تلاحق تجار الكيف في الإسكندرية والشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديريتي أمن "الشرقية، الإسكندرية" جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.
وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- بندقية خرطوش – وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالي– هاتف محمول).. بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.
وأسفرت الجهود عن ضبط (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي– 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية") .. بدائرة قسمي شرطة "أول، ثان" الرمل بمحافظة الإسكندرية.
جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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