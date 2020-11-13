مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في تصادم سيارتين بـ "طريق الجبلين" في حلوان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص في حلوان.

تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق الجبلين بـ 15 مايو بحلوان ووجود حالة وفاة ومصابين وتم نقلهم للمستشفى.

وبالانتقال لمكان الحادث تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي وميكروباص مما أسفر عن مصرع طالبة وإصابة 12 آخرين.

وكشفت التحريات أنه حال سير السيارة الملاكي قادمة من المعادي في اتجاه مدينة ١٥ مايو اختلت عجلة القيادة مما أدى إلى صعود السيارة الجزيرة الوسطى بالطريق عابرا للجهة المقابلة مما أدى إلى اصطدامه بالجانب الأيسر للسيارة الميكروباص القادمة عكس الاتجاه.

نجح رجال المرو في رفع السيارات وإعادة الحركة المرورية لطبيعته بعدما تسبب الحادث في توقف الحركة المرورية، جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.