مخدرات وسلاح وأحكام قضائية.. جهود قطاع الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 220 قطعة سلاح ناري، و270 قضية مخدرات، وتنفيذ 82923 حكم قضائي متنوع. كما أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 34 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين، ارتكبوا 15 حادث متنوع، و20 متهما لممارستهم أعمال البلطجة 206 مخالفة دراجة نارية، وإعادة 8 دراجات نارية– سيارة مبلغ بسرقتها. وضبطت الحملات 5471 مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص 86 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

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