شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة إيقاف بطاقات «تكافل وكرامة» لحين تحويلها لكروت «ميزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بشأن ما تم تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إيقاف بطاقات صرف معاش برنامج «تكافل وكرامة» لحين تحويلها لكروت «ميزة»؛ قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف بطاقات صرف معاش برنامج «تكافل وكرامة» لحين تحويلها لكروت «ميزة».

وشددت على استمرار آلية صرف معاشات تكافل وكرامة بالبطاقات التقليدية من منافذ الصرف المختلفة دون توقف، مُوضحةً أن عملية تحويل البطاقات لكروت «ميزة» ستتم على مراحل مختلفة، بحيث يستمر سريان بطاقة تكافل وكرامة كما هي، لحين استلام كروت «ميزة» وتنشيطها للصرف، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق سياسة الشمول المالي.

وفي سياق متصل، فإن تحويل بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة إلى كروت «ميزة» يهدف إلى توفير مميزات متعددة للعميل، من ضمنها إتاحة عمليات السحب والإيداع، إلى جانب سداد المستحقات الإلكترونية الحكومية والعامة دون تحمل المواطنين أي تكلفة مادية.. ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة بتطبيق الشمول المالي بالتنسيق مع بنك مصر والبنك المركزي.

«التضامن» توضح حقيقة إيقاف بطاقات «تكافل وكرامة» لحين تحويلها لكروت «ميزة»