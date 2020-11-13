شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية مساء اليوم الجمعة، تستمر يومان، يجري خلالها عدد من الفعاليات الروحية والدينية، واجتماعات رعوية بالكهنة.

وتشهد بطريركية الإسكندرية إجراءات تأمينية مشددة، حيث تم غلق الشارع المؤدي إلى المرقسية بالحواجز الحديدية ومنع مرور السيارات من الشارع، والسماح فقط بمرور المواطنين مترجلين بعد التأكد من بطاقة الهوية تزامنا مع موعد زيارة البابا تواضروس إلى الكاتدرائية.

وأعلنت الكاتدرائية تشغيل بوابات كشف المعادن المخصصة لدخول الأقباط إلى الكنيسة، والتفتيش الذاتي للحضور والسماح فقط بالدخول لحاملي الصليب أو بطاقة الهوية الشخصية، فيما تم الاستعانة بفرق الكشافة من الكنائس الأخرى لمعاونة كشافة المرقسية في تنظيم عملية الدخول والخروج، أثناء زيارة البابا وإقامة الفعاليات الروحية والرعوية، وعمل ممرات للرجال وأخرى للسيدات، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الإحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، اتساقا مع خطة الدولة في هذا الشأن، والتأكد من ارتداء الكمامة قبل الدخول ومراعاة مسافة الامان والتباعد الاجتماعي بين الشعب .

وقال مصدر كنسى في الكاتدرائية، أن زيارة البابا إلى الإسكندرية تتضمن لقاء أعضاء نادي روتاري الإسكندرية فاروس، بالمقر البابوي في المرقسية لإلقاء محاضرة روحية لهم، يتحدث فيها عن العمل الخيري ومساعدة الاخرين، يعقبها رئاسة القداس الالهى صباح غداً السبت بمقر الكاتدرائية، بحضور الشعب القبطى بالسعة المقررة تجنبا للزحام.

وأوضح المصدر، لـ«المصرى اليوم»، أن البابا يعقد أجتماع رعوى مع كهنة الاسكندرية، والبالغ عددهم 268 كاهناً، موزعين على نحو 100 كنيسة في المحافظة، حيث سيتم الحديث عن الخدمة الروحية والأبوة وعدم الانشغال بالأمور الدنيوية عن الأمور الروحية وكيف يتعامل الكاهن مع شعبه.