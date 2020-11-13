شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية ملوي: الاكتفاء بإحتفالات طقسية تقتصر على الصلوات داخل الكنيسة فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس، برئاسة أسقفها الأنبا ديمتريوس، بيانا بشأن الاحتفالات التي تقام هذه الأيام لأعياد القديسين عيد الملاك ميخائيل، عيد الشهيد مار جرجس، عيد الشهيد مرقوريوس أبوسيفين، عيد الشهيد مارمينا العجايبي.

وقال البيان: «نظرا لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد، في مصر والعالم طبقا لإحصائيات وزارة الصحة، تقرر أن تكون الاحتفالات روحية وطقسية فقط تقتصر على الصلوات داخل الكنيسة فقط، بنسبة حضور 25% وعدم وجود تجمعات خارج الكنيسة».

وحذر بيان مطرانية ملوي أن المخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا لقرارات رئيس الوزراء.