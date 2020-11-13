شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يبحثان الإسراع بتطوير مراكز تجميع الألبان تنفيذاً لتكليفات الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعاً بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارتين لبحث الإسراع بالخطوات التنفيذية لتطوير مراكز تجميع الألبان.

وأكد «القصير» في تصريحات صحفية الجمعة، أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان يلقى اهتماماً كبيراً من الرئيس السيسي من أجل توفير منتجات الألبان بجودة عالية وغذاء صحي آمن يحافظ على صحة المواطنين موضحا ان لقاءه وزير الإنتاج الحربي تناول أيضاً العلاقات المتبادلة بين الوزارتين والبنوك والمستفيدين وتسهيل الإجراءات للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات بفائدة ـ 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا أهمية التصنيع المحلي لمعدات ومستلزمات مراكز تجميع الألبان من أجل توطين التكنولوجيا وتشجيع الصناعة الوطنية .

وشدد وزير الزراعة علي أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية تعمل الوزارة حالياً على تطوير وإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة لتوفير ألبان طازجة ذات جودة عالية وآمنة للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير ألبان صالحة للتصنيع الغذائي.

‏وقامت الوزارة بحصر كامل لمراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة تمكنا من تحديد الإنتاج المتوقع من اللحوم والألبان.

‏ ‏من ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة أن الوزارة تنشئ حاليا (9)مراكز للألبان بأحدث المواصفات والجودة في المحافظات المختلفة حتى تكون نموذجاً يحتذى به ، موضحاً أن حوالي 250 مواطناً تقدموا لإقامة مراكز لتجميع الألبان والاستفادة من القروض الميسرة التي توفرها الدولة لهذه المشروعات الواعدة.

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