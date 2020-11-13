شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مقهى ومصادرة الشيش في حملة ببنى سويف «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت أجهزة الأمن بمدينة سمسطا بالتعاون مع مجلس المدينة حملة لمداهمة «مقهى» بشارع الحرية، يقوم بتقديم الشيشة لرواد المقهى، وتم مصادرة «الشيش» الموجودة داخل المقهى وأجولة «الفحم» والمعسل. وقال ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، إنه تم إغلاق المقهى المخالف بسبب الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا والحرص على صحة المواطنين. الوضع في مصر

اصابات 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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