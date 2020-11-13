شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: استلام المحطة الوسيطة بمنطقة منشأة ناصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن قيام اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة واستلام أعمال مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة باستلام المحطة الوسيطة المجمعة بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

وقال «شعراوي»، في تصريحات صحفية الجمعة، إن المحطة تبلغ مساحتها الكلية نحو 1600 متر مسطح، وتخدم مناطق حي وسط ومنشية ناصر ومدينة نصر غرب وعابدين والأزبكية وباب الشعرية، مشيرا إلى أن المحطة مجهزه بميزان بسكول ورصيف إستقبال وخرانات حريق وطقم طلمبات، ومغطاه بكامل مسطح المبني، ومخصص 5 أماكن لوقوف صناديق المخلفات أسفل الرصيف وغسيل السيارات.

وأضاف أن المحطة تستقبل ما يقرب من 500 إلى 600 طن يوميًا، وأن تلك المحطة الجديدة تأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات للعام المالي 2019 – 2020 والمتضمن إنشاء محطة وسيطة مجمعة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

وتابع الوزير أنه تم في عام ٢٠١٩ تشكيل لجنة تختص بتسيير ومتابعة واستلام أعمال مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة للعام المالى 2019/2020 بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقد المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة تسابق الزمن بالتنسيق والتعاون المستمر على مدار اليوم مع الوزارات والجهات المعنية للإسراع في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة والبدء بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت ممكن واعادة الوجه الحضاري والجمالي للشارع المصري بما يعود على تحقيق رضا المواطنين.

لجنة متابعة البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة تتسلم المحطة الوسيطة بمنطقة منشأة ناصر

لجنة متابعة البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة تتسلم المحطة الوسيطة بمنطقة منشأة ناصر

لجنة متابعة البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة تتسلم المحطة الوسيطة بمنطقة منشأة ناصر

لجنة متابعة البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة تتسلم المحطة الوسيطة بمنطقة منشأة ناصر