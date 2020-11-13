شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1056 مريض بقرية بمركز ناصر في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هايدى عبدالوهاب، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، إن فريق القوافل الطبية نفذ قافلة طبية بقرية جزيرة أبوصالح مركز ناصر، مكونة من ٨ عيادات في تخصصات (الباطنة والأطفال والعظام والنساء والرمد والأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة).

وأضافت أن الطاقم الطبى شدد على الاجراءات الوقائية حيث تم الكشف على ١٠٥٦ مريض وصرف العلاج لهم بالمجان واجراء تحاليل معملية دم ل ٩٢ ومعمل طفيليات ل٢٨- وحالات الأشعة ٢٣ وعدد استصدار ١٣ قرارات نفقة دولة وتحويل عدد ٢٢ مريض للمستشفيات لإستكمال العلاج، كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد ١١٥ مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي وفيروس كورونا المستجد والسعار وأنفلونزا الطيور والطفيليات المعوية والبلهارسيا) والأمراض الغير معدية (الضغط والسكر والسمنة) واورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة ).

كما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٠٠ مواطن وقالت ان القافلة تاتى ضمن مبــادرة «حيـــاة كريمــــة» وبناءا على توجيهات الدكتورة هالــة زايــد وزيرة الصحة وتحت إشراف كلا من الدكتور محـمد هـــاني غُنيــــم محـافظ بـني سـويف والدكتــورمحمد يوسف عبدالخالق وكيــل وزارة الصحــة بني سويف وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر وضمت القافلة دكتور محمد خلف عبدالحميد مسؤول الإمداد الطبي وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات.