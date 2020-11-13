شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام القليوبية» يشارك في «مبادرة مصر أولا.. ولا للتعصب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، مشاركة مراكز الإعلام ومراكز النيل بالمحافظة في مبادرة (مصر أولا.. ولا للتعصب)، التي أطلقتها وزارة الشباب بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بهدف نبذ العنف والتعصب في مجال الرياضة.
وأضاف مدير عام إعلام القليوبية، في تصريحات صحفية، أن آلية المشاركة في المبادرة سوف تكون بالتعاون مع كلية التربية الرياضية جامعة بنها ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحت رعاية نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية والحلقات النقاشية وجلسات الاستماع والندوات التثقيفية لنشر ثقافة الروح الرياضية بين الجماهير لان الرياضة تنافس شريف وليست حرب بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة قبول الهزيمة لأنه ليس هناك منتصر للأبد أو مهزوم للأبد.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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