شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنيا» تدرس إنشاء جمعية لتسويق المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبد العاطي الخطيب، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن مديرية الزراعة تدرس إنشاء وتأسيس جمعية تعاونية زراعية نوعية لخدمة أعضائها، ولتكون أول جمعية من نوعها، وذلك لتسويق المنتجات الزراعية سواء كانت نباتية أو حيوانية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن هذه الجمعية ستكون هي الأولى من نوعها بالمحافظة، حيث تأتي بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني المركزي بقيادة خالد حماد، والهيئة القبطية الإنجيلية؛ لتحقق طفرة في عملية للتسويق، وتنمية المشروعات التي تفتقد لخبرة التسويق، ويتسبب ذلك في الأسعار وتدميرها.