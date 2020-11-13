شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سمسطا»: إنارة 11 طريق بأعمدة إنارة تم إصلاحها وصيانتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، عن استغلال الموارد وإعادة تشغيلها دون تحميل الموازنة أعباء مالية، حيث تم تدوير وإعادة تأهيل أعمدة الإنارة التي تم إزالتها وتركيب بدلاً منها بطرق متفرقة بمركز سمسطا.

وأشار، في تصريحات، إلى أن أعمدة الإنارة التي تم رفعها من الشوارع وازالتها تم اصلاحها وإعادة تدويرها وتشغيلها مرة أخرى لإنارة طرق غير مضاءة منذ فترة طويلة (2011)، تم تدوير اعمدة وكشافات ومشتملات الاعمدة لإنارة طرق (بعزبة الصعايدة وعزبة نصير) توابع قرية مازورة البالغ ٩٠ عمود انارة ليصبح عدد الطرق التي تم تدوير أعمدة إنارة بها ١١ طرق بإجمالي اطوال اكثر من 50 كم تقريبا وقال انه تم عرض تقرير مفصل بما قام به مسؤولى الوحدة المحلية عن اعادة تطوير اعمدة الانارة التي تم ازالتها واصلاحها واعادة استغلالها مرة أخرى على الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف الذي أوصى باستكمال «الفكرة» واستغلال كل الاعمدة التي تم ازالتها واصلاحها وتركيبها مرة أخرى

وصرح رئيس مدينة سمسطا بأنه تم الانتهاء من أعمال بيارات لتجفيف المياة الجوفية بعزب (محمود سليمان ومصطفى أغا) ودخول البيارات الخدمة واضاف انه تم متابعة تطوير مجزر سمسطا حيث تم الاتنهاء من الاعمال الانشائية وجاري العمل ب لتركيب الاعمال الميكانيكية (صندوق الذبح ومصافي الدم وخزانات الفضلات والمحرقة غرفة الإعدام) ومتابعة اعمال المبنى الاداري التجاري حيث تم الانتهاء من صب الهيكل الخرساني بالدور الخامس والبدء في اعمال التشطيبات.

وقال إن العمل مستمر بالتجميل حيث تم عمل مسلة مدينة سمسطا بالمشاركة المجتمعية وتوسعة مدخل الدخول والخروج بموقف السيارات، وتم رفع القمامة بجوار كشك كهرباء المول التجاري (السويقة سابقا ) وتركيب بلاط انتر لوك لحماية محول ولعدم القاء القمامة بجواره ونظافة الشوارع والميادين العامة ورفع القمامة من الحاويات الثابتة والجمع من المنازل ورفع القمامة بمحيط المدارس والمستشفيات ودور العبادة بدائرة المركز حيث تم مرور سيارات جمع القمامة بجميع المدارس والمنازل ورفع الحاويات الثابتة وتوريد 110 طن قمامة لمصنع التدوير بالظهير الصحراوي.