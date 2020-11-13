حدث ليلاً| 262 وفاة وإصابة بكورونا والأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار لمدة 5 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث على النحو التالي:

الصحة: 214 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى وفاة 12 حالة جديدة.

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لمدة 5 أيام.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة لمدة 5 أيام بداية من الجمعة 13 نوفمبر 2020 وحتى الثلاثاء الـ17 من الشهر نفسه.

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أمطار متوسطة وبرودة ليلاً.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية.

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ضبط 102 ألف جنيه إسترليني في «جاكت» راكب بالمطار

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، أخفاها راكب أجنبي داخله جاكت، فور وصوله من إنجلترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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الزراعة: إحباط تهريب 175 كروانًا صحراويًا للخارج عبر مطار القاهرة

أعلن الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إحباط عملية تهريب 175 لطائر الكروان الصحراوي، والمحظور اصطياده والاتجار به، بواسطة مكتب الحياة البرية التابع لهيئة الخدمات البيطرية بمطار القاهرة الدولي.

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"القومي للمرأة" ينعى رئيس الجمعية المصرية‎ للغدد الصماء

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة إيزيس محمد غالي رئيسة الجمعية المصرية‎ للغدد الصماء.

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بالشروط.. الثقافة تعلن بدء الاشتراك في ورشة "ابدأ حلمك" بالمجان

أعلنت وزارة الثقافة، بدء استقبال طلبات الاشتراك للتدريب في الدفعة الرابعة من الورشة المجانية "ابدأ حلمك" التي يقدمها مسرح الشباب لتعلم مختلف فنون المسرح وذلك اعتبارًا من الأحد ١٥ نوفمبر وحتى ٣٠ من نفس الشهر.

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صلاح منتصر: يجب تدشين "منافيستو" أخلاقي بالرياضة

طالب الكاتب الصحفي صلاح منتصر، بضرورة وضع "منافيستو" أخلاقي في مجال الرياضة وأن يعمل الإعلام على تغذية الحماس وليس التعصب فضلاً عن منع السخرية في الصحف.

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الأسبوع المقبل.. جبر: اجتماعات مكثفة مع وزير الشباب لإقرار برنامج "نبذ التعصب"

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الأسبوع المقبل سيشهد عدة اجتماعات مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لإقرار برنامج لنبذ التعصب الرياضي لمدة عام.

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محكمة النقض ومعلومات الوزراء يوقعان بروتوكولاً للاستفادة من مخرجات القاعدة

وقع أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والقاضي عمرو الزهيري، نائب رئيس محكمة النقض مدير مركز معلومات المحكمة، بروتوكولاً للتعاون من شأنه دعم البوابة القانونية للتشريعات المصرية ودعم قضاة مصر، وصولاً لعدالة ناجزة تعتمد على النظم التكنولوجية الحديثة.

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مكتبة الإسكندرية تعرض تمثال "الكاتب المصري في الدولة القديمة"

عرضت مكتبة الإسكندرية تمثال «تب-إم-عنخ» الذي يجسد الكاتب المصري في عصر الدولة القديمة بمتحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، كقطعة أثرية متميزة.

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"الهجرة" تتابع نتائج مبادرة "مراكب النجاة" في مرحلتها الأولى مع الجهات المشاركة

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع نواب محافظي المنيا والغربية والفيوم والبحيرة، وممثلي وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

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بدءًا من السبت.. الزراعة: طرح نصف طن طماطم يوميًا بـ5 جنيهات للكيلو

كشف المهندس أحمد فتحي، مدير قطاع التسويق بالإدارة المركزية للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية، أن الوزارة بصدد تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين والمواطنين، عبر طرح كميات ثابتة من الطماطم يوميًا في منافذ القطاع التابعة للوزراة، بدءا من السبت المقبل.

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برلماني يدعو المواطنين لإبلاغ حماية المستهلك عن التخفيضات الوهمية في"البلاك فرايداي"

دعا النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، المواطنين إلى الحذر من الإعلانات المضللة؛ لتخفيضات الأسعار تزامنا مع "البلاك فرايداي"، مطالبًا المستهلكين بإبلاغ جهاز حماية المستهلك عن أي إعلانات خادعة، حيث تصل الغرامات التي أعلنها الجهاز إلى 2 مليون جنيه.

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