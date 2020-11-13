شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية في «بحوث الحشائش» للتعرف على البذور النباتية بالصادرات والواردات الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل المركزى لبحوث الحشائش إن المعمل ينظم بعد غد الأحد دورة تدريبية تحت عنوان «التعرف على بذور الحشائش في الشحنات النباتية ( الصادرات – الواردات )» خلال الفترة من 15- 19 نوفمبر 2020 بمقر المعمل بالجيزة مع اخذ جميع الاحتياطات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأكد «عبيد» في تصريحات صحفية الجمعة أن الدورة تمثل أهمية كبيرة للمهندسين بالإدارات المركزية للحجر الزراعى والتقاوي والباحثين ببعض معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية في كيفية فحص والتعرف على بذور الحشائش المصرية والأجنبية في الشحنات النباتية (الصادرات والواردات).

ومن جانبه قال الدكتور عادل أحمد عمران وكيل المعمل المركزى لبحوث الحشائش لشئون الإرشاد والتدريب إن الدورة ستتناول موضوعات عدة منها الوصف الظاهري لبذور الحشائش وفحص بذور الحشائش المصرية (عملي) والتعرف على بذور الحشائش في المستوردات النباتية.

وأضاف وكيل المعمل ان الدورة تتناول أيضا موضوعات فحص بذور الحشائش في المستوردات النباتية (عملي) والحشائش الغازية ومخاطرها والتعرف على بذور الحشائش صغيرة الحجم وفحصها (عملي) وتحليل مخاطر الحشائش واستخدام الحاسب الآلي في التعرف على بذور الحشائش في المحاصيل المختلفة ومراحل فحص الشحنات النباتية (عملي).

وأضاف «عمران» أن الدورة هي السابعة ضمن الخطة التدريبية للمعمل في موسم 2020/ 2021 وسيحاضر في فيها نخبة متخصصة ومتميزة من الأساتذة بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش.

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