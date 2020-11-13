شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 9 حالات شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء 9 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء إنه تم تسجيل 9 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن اجمالى عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة يبلغ 149 حالة، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 621 حالة، مع زيادة عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة ليصل إلى 42 حالة منذ بداية الجائحة .

وأكد وجود حالتين تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و47 حالة أخرى تحت العزل المنزلى .

ومن جانبه حذر الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للاصابة بالفيروس وانتقال العدوي بين المواطنين.