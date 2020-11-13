شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 8 مساجد فى 3 محافظات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 8 مساجد جديدة في 3 محافظات ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى حتى اليوم، 452 مسجدًا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.
وأوضحت وزارة الأوقاف أن المساجد المقرر افتتاحها اليوم هي:
- مديرية أوقاف أسوان..
1. عمرو بن العاص – العقيبة – الحجز بحري
2. العتيق – الخوى – الحجز بحري
- مديرية أوقاف سوهاج
3. آل على إبراهيم نجع أبوزقالى العسيرات
4. الشيخ منصور الشوكا- طما
- مديرية أوقاف قنا
5. الوزير أنور أبوسحلى ـ فرشوط
6. توسعة مسجد الخليلية ـ قنا
7. النصر العطيات ــ دشنا
8. العتيق ــــ نجع النخلة ــ نجه غانم فرشوط
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الوضع في مصر
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اصابات
110,095
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تعافي
100,760
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وفيات
6,417
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