شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تناول ذيل ورأس وجلد الدواجن ليس خطرا على الصحة لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة ممثلة في معهد صحة الحيوان، أن الوزارة تقوم بالفحص للطيور قبل الذبح للتأكد من سلامة الطيور الحية والكشف في مجازر الدواجن، موضحا أن أمراض الدواجن التي تصيب أجزاء الدواجن مثل الذيل والجلد ورأس الدجاج والرئة نادراً ما تنتقل للإنسان وهي تموت بالمعاملة الحرارية والطهي الجيد خلال عملية الطهي رغم عدم ملائمة أجزاء من الدواجن للنمط الاستهلاكي للمصريين كما أن هذه الأجزاء لا تعد خطرا على الصحة العامة وسلامة الغذاء وفقا لهذه الضوابط.

وأشار التقرير حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه إلى أن المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني في معهد بحوث الصحة الحيوانية جاهز تماماً ومستعد لتقديم الدعم الفني والإرشادي والتوعوي والفحوصات لسلامة المواطن المصري وتوفير غذاء صحى وآمن.

وأضاف التقرير إن وزارة الزراعة تقوم بتأمين الغذاء قبل الذبح ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومن خلال ذلك يقوم المعهد بمتابعة شركات الدواجن لتطبيق اشتراطات جودة وسلامة الغذاء HCCP و«الأيزو» والذي يتطلب فحص لحم الدواجن لبقايا المضادات الحيوية والهرمونات والمبيدات.

وأوضح التقرير ان الأمراض المشتركة التي تنتقل من الدجاج للإنسان من أهمها مرض أنفلونزا الطيور وميكروبات التسمم الغذائى مثل السالمونيلا والكامبيلوباكتر وجميعها تصيب الطيور الحية ومن النادر أن تحدث الإصابة من الطيور المذبوحة والمعاملة الحرارية تقتل هذه الميكروبات.

وأشار تقرير معهد صحة الحيوان إنه بالنسبة لجلد الدجاج ونتيجة لوجود نسبة كبيرة من الدهون بالجلد وبالتالى فإنه يحتوى على نسبة من المتبقيات الضاره مثل بقايا المضادات الحيوية والأدوية والمبيدات وفى الغالب لا ينصح بأكل الجلد ولكن لا توجد سموم في الجلد تسبب أي نوع من أنواع السرطانات بشكل مباشر وهذا الكلام علمياً غير دقيق ويتم فحص هذه البقايا قبل التصريح بتداول هذه الدواجن لتأمين غذاء للمواطن المصري.

وشدد التقرير على إنه لا يوجد في مصر أي دلالة على وجود دجاج يتم حقنه بأى نوع من أنواع الهرمونات وذلك طبقاً للفحوص التي تتم بالمعمل المرجعى للدواجن بمعهد بحوث الصحة الحيوانية علماً بأن كبرى الشركات تقوم بفحص منتجاتها من خلال المجازر والمعمل المرجعى لضمان سلامة المنتج

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