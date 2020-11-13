شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: تدريب 195 موظفا بمركز تكنولوجيا المعلومات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفية، إنه تم الانتهاء من فعاليات الدفعة الثالثة عشر لدورة ICDL بمركز التدريب التابع لمركز معلومات المديرية وذلك لرفع مستوى أدائهم بالعمل.
وأكد أحمد الضبع، مدير مركز المعلومات، أنه وصل عدد الذين تم تدريبهم 195 متدربا، فى إطار خطة مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بوارة الصحة فى تطبيق اللامركزية فى التدريب، وسوف تتوالى الدورات لجميع العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة لرفع كفاءة الأداء بالعمل .
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