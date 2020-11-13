شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فريق تمريض «رمد الإسكندرية» بعد انتهاء عملهن بمستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت سهى مصطفى نقيب التمريض في الإسكندرية، فريق هيئة التمريض في مستشفى الرمد، الذين أنهوا فترة عملهم كحجر صحي بمستشفيات عزل مصابي فيروس كورونا، مساء أمس.

وقالت «سهى»، إن التكريم يأتى لما قدمه الفريق التمريضي من جهد وعطاء في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد، والمصاحبة لفيروس كورونا، وكذلك التمريض المثالى بمستشفى الرمد، وما بذلوه من جهد خلال فترات الحجر الصحى التي تستلزم بقائهم في المستشفيات دون الذهاب إلى منازلهم لتقديم الواجب الوطنى في تقديم الخدمات الطبية المساعدة لفرق الأطباء باعتبارهم عامل أساسى في العملية الطبية في أي منشأة صحية.

وأشارت إلى أن النقابة لديها نحو 13 ألف عضو مقيد بجداولها، فضلاً عن أعداد كبيرة أخرى غير مقيدة حيث لا تشترط النقابة التسجيل في عضويتها للأعضاء الجدد .

حضر التكريم، إيمان طه عضو النقابة وأمينة إبراهيم رئيسة تمريض مستشفى الرمد .