شكرا لقرائتكم خبر عن لجان رش «أشجار المنتزه» تواصل عملها لمكافحة «السوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، حملاتها لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والناخرات، لحماية أشجار حدائق المنتزة، والتى تقع على مساحة تزيد عن 100 فدان شرق الإسكندرية، وكذا حديقة حيوان النزهة، حيث تجرى أعمال المكافحة من خلال لجان فنية من إدارتي المكافحة والبساتين.

وقال المهندس طارق صالح وكيل الوزارة، إن المكافحة تجرى لجميع الأشجار الموجودة في حدائق المنتزة والحديقة، سواء الأشجار المثمرة أو الزينة أو الكازوارينا، وتقوم الحملات برش النخيل وأشجار الكازورينا الموجودة في حدائق المنتزة ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء والناخرات، مشيرا إلى أن لجنة من مهندسي إدارة المكافحة تستكمل أعمال المتابعة الدورية والرش الوقائي والعلاجي وإزالة الأشجار المصابة وكذلك عمليات التقليم في حدائق المنتزة .

ولفت إلى أن مديرية الزراعة، استبقت أعمال الرش بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير إدارة المكافحة، لحصر وفحص جميع الأشجار الموجودة على المسطح بحدائق المنتزة لتحديد الأشجار السليمة والمصابة ويمكن علاجها والمصاب ولا جدوى من علاجه ويجب تقطيعه.

وأشار إلى أن لجنة من قسم الرقابة على المبيدات بقيادة المهندس عبدالرحمن محمد كمال رئيس قسم الرقابة على المبيدات، والمهندسة هاله حسن إبراهيم مفتش الرقابة، قامت بالتفتيش على محلات الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية في نطاق حى وسط ،أسفرت عن ضبط محل غير مرخص ويقوم بالاتجار في مبيدات الآفات الزراعية الغير مسجلة بوزارة الزراعة وتم عمل التقرير الفني اللازم وتسليمه إلى قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وقال إن الهدف من الحملات المرورية على محال الاتجار في المبيدات الزراعية هو التأكد من المبيدات المعروضة، وتواريخ الصلاحية المدون عليها وجهة إنتاجها.

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