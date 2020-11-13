شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «غرفة مصادر» جديدة لطلاب الدمج بمدرسة رياض الإعدادية فى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت همت أبوكيلة، مدير عام إدارة شرق التعليمية في الإسكندرية، غرفة مصادر جديدة لطلاب الدمج بمدرسة رياض الإعدادية بنين التابعة للإدارة، بالتعاون مع نادي روتاري الإسكندرية مارين، بحضور أميمة الشيخ عضو مجلس الأمناء بالإدارة ورئيس لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية.

قال مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الإسكندرية يوجد بها 250 مدرسة دمج، لافتا إلى وجود قرار من وزير التربية والتعليم باعتبار جميع مدارس الجمهورية مدارس دمج ما يعنى أن أي طالب لديه إعاقة أو من ذوى الاحتياجات الخاصة من حقه الالتحاق بأى مدرسة قريبة من محل سكنه.

وأضاف، أن ملف مدارس الدمج يوليه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اهتمامًا كبيرا، والعمل المستمر على تقييم غرف مصادر الدمج التي تضم وسائل تعليمية لطلاب الدمج وبحث آلية زيادتها الفترة المقبلة، خاصة أن كل مدرسة يوجد بها غرفة مصادر دمج، مشدداً على مضاعفة الاهتمام بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أن غرف مصادر الدمج يوجد بها حصص دراسية وأنشطة تربوية.