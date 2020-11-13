شكرا لقرائتكم خبر عن مع قدوم الشتاء.. «سموم الإسكندرية» يحذر المواطنين من «القاتل الصامت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في جامعة الإسكندرية، مدير السموم في كلية الطب، من خطورة ما أسمته «القاتل الصامت» وهو أول أكسيد الكربون، تزامناً مع فصل الشتاء والاستعمال المتكرر للأجهزة التي تعمل بالغاز.

وقالت «مها»، إنه مع قدوم فصل الشتاء، نذكر المواطنين بالانتباه جيدا إلى خطورة أول أكسيد الكربون الناتج عن استخدام سخانات ودفايات الموت في المنازل، مشددة على ضرورة التأكد من حالة السخانات والدفايات في البيوت وأنها تعمل بكفاءة تامة ولا يوجد أي تسريب من الأجهزة.

وأكدت على عدم غلق فتحات التهوية في البيوت، لكونها سبباً في دخول الحشرات إلى المنزل أو لسوء شكلها مثلاً، وعدم إشعال موقد الفحم أو الخشب في الأماكن المغلقة وترك الباب مفتوحا عند استخدام البوتاجاز أو السخان.

وأضافت، أنه في حالة حدوث أي من أعراض الصداع والغثيان والدوخة والتشنجات يتم التوجه فورا لمركز السموم لتلقي العلاج اللازم.