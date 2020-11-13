شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تطلق قافلة لـ «بهيج» للتوعية ضد «السوسة الحمراء» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مجلس الإعلام الريفي في الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، رئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، قافلة إرشادية بقرية الميثاق التابعة لمنطقة بهيج في برج العرب غرب المدينة، للتوعية بطرق مكافحة أمراض النخيل وخاصة «السوسة الحمراء» والناخرات.

وقال وكيل الوزارة، إنه جرى تنظيم القافلة الإرشادية مساء أمس في منزل احد المزارعين بالقرية ويدعى خالد أمين، وبالتنسيق مع المزارعين، وقدم الدكتور كريم أسامة شعراوي، من المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح التابع لمركز البحوث الزراعية، عدة نصائح للمزارعين من خلال استخدام جهاز البروجكتور لعرض المحاضرة.

كما تحدث عن نخيل البلح وأنواعه والعناية به خلال شهور السنة وأهم الأسمدة بالنسبة للنخل، ثم تطرق لواحدة من أهم وأسوأ آفات النخيل هي السوسة الحمراء والناخرات، وتناول بالشرح السوسة وأطوارها وكيفية الإصابة وكيفية التشخيص ثم العلاج وكذلك أوضح طرق الوقاية كما تم توضيح العائد الاقتصادي من تنفيذ التوجيهات الخاصة بالمعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح ومدى الزيادة في الإنتاج.

وتطرق «شعراوي»، إلى بعض النماذج الناجحة في إنتاج البلح وأهمية العمل التعاوني في تحقيق ربحية عالية للمزارعين، كما تحدث عن بعض الأصناف عالية الإنتاجية مثل البارحي.

شارك في القافلة، المهندس عبدالفتاح نور الدين مدير إدارة برج العرب الزراعية، والمهندس جورج اسطفانوس رئيس قسم المكافحة ببرج العرب، ونظم القافلة الدكتورة صافيناز محمود عبدالعظيم مسؤولة الإعلام الريفي بالمديرية.

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