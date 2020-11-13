شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوقع قانون الجمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا برقم 207 لسنة 2020، بإصدار قانون الجمارك، بعد موافقة مجلس النواب عليه.

ومن المقرر أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ونشر القانون في الجريدة الرسمية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوقع قانون الجمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.