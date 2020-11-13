شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال كبير لأنصار المرشح العائد لجولة الإعادة بحكم الإدارية العليا في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أنصار «على الدمينى» المرشح بالدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة بدخوله جولة الإعادة في الدائرة الخامسة بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بإدراج اسمه بدلاً من مرشح حزب مستقبل وطن بعد طعنه على النتيجة، واستمر الاحتفال حتى ساعة مبكرة من الصباح، وتوافد كثير من المهنئين على منزله.

وكانت محكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، قضت بقبول طعن على مهنا مسعود، وشهرته «على الدميني» ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالبحيرة، ورئيس اللجنة العامة في الدائرة الخامسة بمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، شكلاً.

كما قضت في الموضوع بإلغاء قرار إعلان خوض المرشح محمد عبدالغني صقر لجولة الاعادة في الدائرة، وإدراج اسم الطاعن في كشف مرشحى جولة الإعادة بدلا منه، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وألزمت الجهة الإدارية بالمصاريف.

وكشف الحصر العددى لأصوات المرشحين بمعرفة اللجنة العامة للانتخابات في دائرة حوش عيسى حصول علاء حمدي قريطم ومحمد عبدالغني صقر على أعلى الاصوات التي يمكن أن تؤهلهما لخوض جولة الإعادة، بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة.

وطعن «الدمينى» على نتيجة الانتخابات لوجود خطأ في تجميع أرقام أصوات المرشحين في اللجان الفرعية بما أدى لدخول مرشح حزب مستقبل وطن جولة الاعادة بدلاً منه.

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