كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الوفيات والصحة العالمية تحذر من عواقب احتكار اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر والعالم، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان أهم تلك الأخبار إعلان وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة، التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة حتى اليوم.

وعلى المستوى العالمي والعربي، حذرت منظمة الصحة العالمية من عواقب احتكار لقاح كورونا، بينما أكدت الصين أهمية تعزيز التضامن مع إفريقيا وجددت تعهدها بتوفير لقاحات كورونا، وأعلنت الفاتيكان فحوص كورونا مجانًا لفقراء روما، بينما أعلن رئيس الحكومة المغربية اختيار لقاحًا آمنًا وفعالاً ضد كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إصابات كورونا حول العالم تجاوزت 52 مليونًا، بينما سجلت روسيا 71 وفاة بكورونا في موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية، ورئيس البرلمان الأوكراني يعلن إصابته بكورونا، والهند تسجل 47 ألفا و 905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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