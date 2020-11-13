شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار غزيرة على بعض المناطق.. تعرف على طقس الـ 3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد أمطار مختلفة الشدة ببعض المناطق على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهناك اضطراب بدرجات الحرارة حيث تصل العظمى على القاهرة 25، 26، 24 على التوالي .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الجمعة طقس معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

وهناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة أحياناً على الوجه البحري ومدن القناة، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( السلوم – سيدي براني- مطروح ) خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية وفرص سقوط المطر ( 60 % تقريباً ) .

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر وخليج السويس .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «25- 17»، الإسكندرية «23 – 16»، قنا «27- 15»، الأقصر «29– 14»، أسوان «28– 15» .

أما غداً السبت فيسود طقس معتدل على معظم الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة على بعض المناطق على القاهرة الكبرى فرص سقوط المطر ( 40 % )، خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على الوجه البحري ( 40 % )، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق على السواحل الغربية ( 60 % )، السواحل الشرقية ( 50 % ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد نشطة على السواحل الغربية وعلى خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«26 – 16»، الوجه البحرى «25 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «24– 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «29- 20»، شمال الصعيد «27 – 15»، جنوب الصعيد «30 – 16» درجة مئوية.

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أما بعد غدً الأحد فهناك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى وفرص سقوط المطر ( 30 % )، خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري ( 30 % )، متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية ( 60 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب الصعيد نشطة على شماله، وعلى السواحل الشمالية وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«24 – 16»، الوجه البحرى «24 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «23 – 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «28 – 20»، شمال الصعيد «25 – 15»، جنوب الصعيد «29 – 16» درجة مئوية .