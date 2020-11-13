شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة ستانفورد تختار عميد «علوم بنها» الأسبق من بين أفضل الباحثين في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت جامعة ستانفورد الأمريكية، الدكتور علاء السيد أمين، أستاذ الكيمياء، وعميد كلية علوم بنها الأسبق، من بين أفضل 2٪ من الباحثين في العالم. وجاء ترتيب أستاذ الكيمياء ببنها، 527 من بين 275627 عالمًا في مجال الكيمياء بناءً على قاعدة بيانات Scopus، ونشرت في مجلة PLOS.

كتب العميد الأسبق على صفحته الشخصية بفيس بوك «سعدت بوجودي وسط كوكبة من علماء مصر الأجلاء في مختلف التخصصات العلمية، ويسعدني أن أساهم في التصنيف الدولي لجامعتي التي أعتز بها جامعة بنها وكلية العلوم وقسم الكيمياء العريق».

يذكر أن الدكتور علاء السيد أمين من مواليد ٢ مارس ١٩٦٢، بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس علوم في الكيمياء عام 1983، وماجستير في الكيمياء التحليلية عام 1988، ودكتوراه في الكيمياء التحليلية عام 1992، ودكتوراه في الكيمياء من الجمعية الملكية البريطانية D. Sc عام 2012.

حصل جائزة الدولة التشجيعية في الكيمياء لعام 1996، ونوط الامتياز من الطبقة الأولي عام 1997، وجائزة العالم الثالث في الكيمياء لعام 1998، وجائزة الباحثين العرب الشبان (شومان) في الكيمياء لعام 2000.

اختيار الدكتور علاء السيد أمين عميد كلية علوم بنها الأسبق من بين أفضل 2٪ من الباحثين في العالم

اختيار الدكتور علاء السيد أمين عميد كلية علوم بنها الأسبق من بين أفضل 2٪ من الباحثين في العالم

اختيار الدكتور علاء السيد أمين عميد كلية علوم بنها الأسبق من بين أفضل 2٪ من الباحثين في العالم