شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الجمعة، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات، وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 25 درجة مئوية، وكاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 20، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 30 وتصل إليها شلاتين، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 09 درجات مئوية. والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر : المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 25 17 الاسكندرية 23 16 وادي النطرون 24 16 طنطا 25 16 شبين الكوم 25 16 دمنهور 25 17 بلطيم 24 17 مطروح 22 15 السلوم 21 15 سيوة 22 13 بورسعيد 25 18 دمياط 24 18 الزقازيق 24 16 المنصورة 23 16 الإسماعيلية 25 18 السويس 25 17 العريش 25 15 رفح 24 14 رأس سدر 25 17 نخل 26 11 نويبع 27 Advertisements 21 طابا 24 18 كاترين 20 09 الطور 27 19 شرم الشيخ 29 19 الغردقة 29 18 مرسى علم 28 19 الفيوم 26 14 بني سويف 26 14 المنيا 27 12 أسيوط 27 14 سوهاج 28 14 قنا 27 15 الأقصر 29 14 أسوان 28 15 ادفو 28 15 أبوسمبل 29 16 الوادي الجديد 28 13 شلاتين 30 22 أبورماد 29 23 حلايب 28 24 رأس حدربة 28 24 الوضع في مصر

اصابات 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.