شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكأس: نهائي إفريقيا منافسة كروية وليس معركة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال أحمد الكأس، نجم منتخب مصر السابق، إنه يجب على جمهور القطبين خلال المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا التي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري أن يحترم جمهور كل فريق الأخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يعشق نادي الزمالك وأن يحصد لقب دوري أبطال إفريقيا وفي حال خسارة اللقب فالبطولة سوف تذهب إلى الأهلي وهو فريق مصري.

وأشار أحمد الكأس، نجم منتخب مصر السابق إلى أن نهائي دوري أبطال إفريقيا عباراة عن منافسة كروية وليست معركة وهي نقطة يجب أن ينتبه إليه الجميع سواء الجماهير أو الإعلاميين.

وكشف أحمد الكأس أن دور الإعلام ضروري من أجل نبذ التعصب خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه لا يستطيع أحد أن يحجر على حب وانتماء الجماهير إلى أحد الأندية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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