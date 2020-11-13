شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر قصتها بـ«المصري اليوم».. الأوقاف تحل مشكلة «الست روحية» في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في استجابة سريعة لحل مشكلة «الست روحية» التي عرضت مشكلة توسط قطعة أرض للأوقاف واجهة منزلها، وجه د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتحرك سريع لحل مشكلة السيدة الفاضلة بمنشأة السادات مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وبالفعل تم استبدال المساحة بمساحة مماثلة في نفس الموقع بما يجمع أملاكها بعضًا إلى بعض ويعطيها درجة أفضل من التميز والصلاحية الأفضل للبناء دون تحميلها أي مبالغ نهائيًّا في هذا التبادل . وقد تم توقيع الاتفاق وتسليمها العقد التبادلي للأرض في مسقط رأسها بحضور عمدة القرية وابن السيدة روحية. لقراءة القصة: اضغط هنا الأوقاف تحل مشكلة الست روحية بمحافظة المنوفية..ومندوب الوزير يسلمها صورة العقد التبادلي الأوقاف تحل مشكلة الست روحية بمحافظة المنوفية..ومندوب الوزير يسلمها صورة العقد التبادلي الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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