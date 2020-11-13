شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن أسماء دفعة جديدة من المزارعين المضارين فى العريش والشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة شمال سيناء عن أسماء دفعة جديدة من أسماء أصحاب المزارع المضارين المستحقين لصرف التعويضات، وذلك بعد تضرر مزارعهم بسبب الحرب على الإرهاب .
وأشارت المحافظة إلى أن المضارين عددهم 20 مزارعا من واضعى اليد على الأراضى الزراعية التابعة للجمعيات التعاونية الزراعية بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون والتوطين في شمال سيناء والتابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك بعد تضرر مزارعهم الواقعة في كل من: العريش والشيخ زويد بسبب الحرب على الإرهاب .
وأكد البيان على أسماء المضارين ومساحة كل منهم والمحاصيل التالفة تمهيدًا لصرف التعويض المالى لكل منهم.. مشيرًا إلى أنهم من الذين أضيرت مزروعاتهم، وذلك بعد فحص ومراجعة الملفات الخاصة بهم في ضوء ما ورد بقواعد الصرف .
وأضاف البيان أن من بين الزراعات التي أضيرت أشجار الزيتون والنخيل والموالح وغيرها، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها محافظة شمال سيناء والحرب على الإرهاب .
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