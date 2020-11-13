شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» عن نسب كورونا في مصر: «إحنا في نعمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حازم حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة، إن الوزارة تُتابع كل الأخبار المُتعلقة باللقاحات حول العالم، والتي يبلغ عددها 50 لقاحًا وصل منها 17 فقط إلى المرحلة الأخيرة من الاختبارات.

وأضاف «حسني» في لقاء عبر «زووم» مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سيمصر» الخميس، أن وزيرة الصحة الحالية، الدكتورة هالة زايد، من أعظم الوزراء الذين تولوا هذه الحقيبة في مصر، موضحًا أنها قامت بتحديد الفئات الأولى بالحصول على لقاح «كورونا» حال توافرها، وهم: «القطاع الطبي، وكبارالسن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل».

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» في وزارة الصحة، أن نسب الفيروس في مصر، سواء الإصابات أو الوفيات، الأقل على مستوى العالم، قائلًا: «إحنا في نعمة».